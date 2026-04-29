Beaulieu-en-Argonne

Brocante

Beaulieu-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

42ème édition de la brocante annuelle.

Jardin et potager.

Restauration sur place.

Entrée libre.Tout public

0 .

Beaulieu-en-Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 6 30 82 95 41 beaulieuenargonne@orange.fr

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English :

42nd annual flea market.

Garden and kitchen garden.

Catering on site.

Free admission.

L’événement Brocante Beaulieu-en-Argonne a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COEUR DE LORRAINE