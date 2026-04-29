Brocante Beaulieu-en-Argonne
Brocante Beaulieu-en-Argonne dimanche 9 août 2026.
Beaulieu-en-Argonne
Brocante
Beaulieu-en-Argonne Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
42ème édition de la brocante annuelle.
Jardin et potager.
Restauration sur place.
Entrée libre.Tout public
0 .
Beaulieu-en-Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 6 30 82 95 41 beaulieuenargonne@orange.fr
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English :
42nd annual flea market.
Garden and kitchen garden.
Catering on site.
Free admission.
L’événement Brocante Beaulieu-en-Argonne a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COEUR DE LORRAINE