Visite guidée du village de Beaulieu-en-Argonne Rue de l’abbaye Beaulieu-en-Argonne

Informations pratiques

Beaulieu-en-Argonne

Visite guidée du village de Beaulieu-en-Argonne

Rue de l’abbaye Aire de stationnement Beaulieu-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée, gratuite et à destination du grand public, du village de Beaulieu-en-Argonne à l’occasion des 43e journées européennes du patrimoine. La visite sera agrémentée par des lectures de poésies d’une autrice locale.

Le site de l’ermitage de Saint-Rouin n’est pas compris dans le déroulement de la visite.

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Coeur de Lorraine. Nombre de participant(e)s limité à 30 personnes maximum.Tout public

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Rue de l’abbaye Aire de stationnement Beaulieu-en-Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47 reservation@coeurdelorraine-tourisme.fr

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English :

A free guided tour of the village of Beaulieu-en-Argonne, open to the general public, as part of the 43rd European Heritage Days. The tour will be accompanied by readings of poems by a local author.

The Saint-Rouin Hermitage is not included in the tour itinerary.

Reservations must be made with the Coeur de Lorraine Tourist Office. The number of participants is limited to a maximum of 30 people.

L’événement Visite guidée du village de Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne a été mis à jour le 2026-08-03 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE