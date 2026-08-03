Visite guidée du village de Beaulieu-en-Argonne Rue de l’abbaye Beaulieu-en-Argonne
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'abbaye · Beaulieu-en-Argonne
Informations pratiques
Beaulieu-en-Argonne
Visite guidée du village de Beaulieu-en-Argonne
Rue de l’abbaye Aire de stationnement Beaulieu-en-Argonne Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée, gratuite et à destination du grand public, du village de Beaulieu-en-Argonne à l’occasion des 43e journées européennes du patrimoine. La visite sera agrémentée par des lectures de poésies d’une autrice locale.
Le site de l’ermitage de Saint-Rouin n’est pas compris dans le déroulement de la visite.
Sur réservation auprès de l’office de tourisme Coeur de Lorraine. Nombre de participant(e)s limité à 30 personnes maximum.Tout public
0 .
Rue de l’abbaye Aire de stationnement Beaulieu-en-Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47 reservation@coeurdelorraine-tourisme.fr
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English :
A free guided tour of the village of Beaulieu-en-Argonne, open to the general public, as part of the 43rd European Heritage Days. The tour will be accompanied by readings of poems by a local author.
The Saint-Rouin Hermitage is not included in the tour itinerary.
Reservations must be made with the Coeur de Lorraine Tourist Office. The number of participants is limited to a maximum of 30 people.
L’événement Visite guidée du village de Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne a été mis à jour le 2026-08-03 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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