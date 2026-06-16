Brocante Biozat Autour de la mairie Biozat

Biozat

Brocante Biozat

Autour de la mairie 3 rue de la mairie Biozat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Brocante ouverte au public de 7h à 17 h, et dès 6 h pour les exposants. Journée continue avec buvette et restauration sur place. Animation prévue par le Brass Band Saulzetois ! Placement par ordre d’arrivée, donc pas besoin de réserver !

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Autour de la mairie 3 rue de la mairie Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 91 60 82

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English :

The flea market is open to the public from 7 a.m. to 5 p.m., and starting at 6 a.m. for vendors. The event runs all day with refreshments and food available on site. Entertainment provided by the Saulzetois Brass Band! Spaces are assigned on a first-come, first-served basis, so no need to reserve!

L’événement Brocante Biozat Biozat a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Val de Sioule