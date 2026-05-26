Fête de la musique Biozar place de la mairie Biozat

Biozat

Fête de la musique Biozar

place de la mairie Nouvelle salle des associations Biozat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :

2026-06-20

DJ, karaoké…si vous souhaitez vous amuser, chanter et danser c’est à Biozat que ça se passe le 20 juin 2026.Repas sur réservation, snacking sur l’ensemble de la soirée. Animations musicales animées par un DJ , Karaoké et danse…organisé par l’APE.

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place de la mairie Nouvelle salle des associations Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 51 00 79 ape.biozat@gmail.com

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English :

DJ, karaoke?if you want to have fun, sing and dance, Biozat is the place to be on June 20, 2026. Musical entertainment by a DJ, karaoke and dancing? organized by the APE.

L’événement Fête de la musique Biozar Biozat a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule