Fête de la musique Biozar place de la mairie Biozat
Fête de la musique Biozar place de la mairie Biozat samedi 20 juin 2026.
Biozat
Fête de la musique Biozar
place de la mairie Nouvelle salle des associations Biozat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00
Date(s) :
2026-06-20
DJ, karaoké…si vous souhaitez vous amuser, chanter et danser c’est à Biozat que ça se passe le 20 juin 2026.Repas sur réservation, snacking sur l’ensemble de la soirée. Animations musicales animées par un DJ , Karaoké et danse…organisé par l’APE.
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place de la mairie Nouvelle salle des associations Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 51 00 79 ape.biozat@gmail.com
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English :
DJ, karaoke?if you want to have fun, sing and dance, Biozat is the place to be on June 20, 2026. Musical entertainment by a DJ, karaoke and dancing? organized by the APE.
L’événement Fête de la musique Biozar Biozat a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule