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Brocante Brenouille Brenouille

Brocante Brenouille Brenouille dimanche 21 juin 2026.

Ville : 60870 Brenouille

Département : Oise

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Brenouille

Brocante Brenouille

Brenouille Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Brocante Brenouille
Le dimanche 21 juin aura lieu la brocante de Brenouille organisée par l’association Evidanse au parc de la Butte Ouest.
Renseignements au 06.21.05.00.67   .

Brenouille 60870 Oise Hauts-de-France +33 6 21 05 00 67 

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English :

Brenouille flea market

L’événement Brocante Brenouille Brenouille a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte