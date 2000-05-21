Brocante Brenouille Brenouille
Brocante Brenouille Brenouille dimanche 21 juin 2026.
Brenouille
Brocante Brenouille
Brenouille Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Brocante Brenouille
Le dimanche 21 juin aura lieu la brocante de Brenouille organisée par l’association Evidanse au parc de la Butte Ouest.
Renseignements au 06.21.05.00.67 .
Brenouille 60870 Oise Hauts-de-France +33 6 21 05 00 67
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English :
Brenouille flea market
L’événement Brocante Brenouille Brenouille a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte