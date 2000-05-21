Brenouille

Brocante Brenouille

Brenouille Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Brocante Brenouille

Le dimanche 21 juin aura lieu la brocante de Brenouille organisée par l’association Evidanse au parc de la Butte Ouest.

Renseignements au 06.21.05.00.67 .

Brenouille 60870 Oise Hauts-de-France +33 6 21 05 00 67

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English :

Brenouille flea market

L’événement Brocante Brenouille Brenouille a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte