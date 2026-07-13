Brocante Bure
dimanche 6 septembre 2026 · Bure
Informations pratiques
Bure
Brocante
Bure Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Première édition de la Brocante à Bure, venez nombreux !
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
Inscription par tél ou mail à comitedesfetesbure@outlook.fr
Organisée par le Comité des Fêtes de Bure.Tout public
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Bure 55290 Meuse Grand Est +33 6 73 24 50 80 comitedesfetesbure@outlook.fr
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English :
First edition of the Bure Flea Market—come one, come all!
Free admission. Refreshments and food available on site.
Register by phone or email at comitedesfetesbure@outlook.fr
Organized by the Bure Festival Committee.
L’événement Brocante Bure a été mis à jour le 2026-07-13 par OT SUD MEUSE