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AGENDA · Bure

Brocante Bure

dimanche 6 septembre 2026 · Bure

Brocante Bure

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
55290 Bure
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Bure

Brocante

Bure Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Première édition de la Brocante à Bure, venez nombreux !

Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
Inscription par tél ou mail à comitedesfetesbure@outlook.fr

Organisée par le Comité des Fêtes de Bure.Tout public
0  .

Bure 55290 Meuse Grand Est +33 6 73 24 50 80  comitedesfetesbure@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

First edition of the Bure Flea Market—come one, come all!

Free admission. Refreshments and food available on site.
Register by phone or email at comitedesfetesbure@outlook.fr

Organized by the Bure Festival Committee.

L’événement Brocante Bure a été mis à jour le 2026-07-13 par OT SUD MEUSE

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