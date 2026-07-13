Informations pratiques

Bure

Brocante

Bure Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Première édition de la Brocante à Bure, venez nombreux !

Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.

Inscription par tél ou mail à comitedesfetesbure@outlook.fr

Organisée par le Comité des Fêtes de Bure.Tout public

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Bure 55290 Meuse Grand Est +33 6 73 24 50 80 comitedesfetesbure@outlook.fr

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English :

First edition of the Bure Flea Market—come one, come all!

Free admission. Refreshments and food available on site.

Register by phone or email at comitedesfetesbure@outlook.fr

Organized by the Bure Festival Committee.

L’événement Brocante Bure a été mis à jour le 2026-07-13 par OT SUD MEUSE