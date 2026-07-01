Visites guidées d’un chantier de fouilles avec des archéologues de l’Inrap, Centre de Meuse/Haute-Marne de l’Andra, Route départementale 960, Bure

Informations pratiques

Visites guidées d’un chantier de fouilles avec des archéologues de l’Inrap Dimanche 20 septembre, 13h00 Centre de Meuse/Haute-Marne de l’Andra, Route départementale 960 Meuse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre 2026, le Centre de Meuse/Haute-Marne de l’Andra vous invite à une visite guidée d’un chantier de fouilles archéologiques, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

En effet, à compter de cet été, un vaste programme de fouilles archéologiques est lancé sur la zone de construction du projet Cigéo, entre Meuse et Haute-Marne.

Le public pourra donc découvrir de près un chantier de fouilles archéologiques au gré d’une visite commentée et échanger avec des archéologues.

Petits et grands pourront également profiter d’animations, d’activités ludiques et de rencontres avec des professionnels passionnés.

Ces visites permettront de comprendre comment les découvertes du passé contribuent à enrichir notre connaissance du territoire.

Centre de Meuse/Haute-Marne de l’Andra, Route départementale 960 55290 Bure Bure 55290 Meuse Grand Est 03.29.75.53.73 https://meusehautemarne.andra.fr/journees-patrimoine-2026-fouilles-archeologiques [{« type »: « link », « value »: « https://meusehautemarne.andra.fr/journees-patrimoine-2026-fouilles-archeologiques »}] Parking gratuit sur place

Dimanche 20 septembre 2026, le Centre de Meuse/Haute-Marne de l’Andra vous invite à une visite guidée d’un chantier de fouilles archéologiques, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

©Andra