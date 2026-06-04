Caumont

Brocante Caumont

Caumont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Rendez-vous le samedi 15 août 2026 de 8h00 à 18h00.

Au programme

Venez découvrir la brocante de Caumont organiser par le comité des fêtes et la Municipalité.

Restauration et buvette.

Gratuit.

Information au 03 23 52 35 17.

Rendez-vous le samedi 15 août 2026 de 8h00 à 18h00.

Au programme

Venez découvrir la brocante de Caumont organiser par le comité des fêtes et la Municipalité.

Restauration et buvette.

Gratuit.

Information au 03 23 52 35 17. .

Caumont 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 35 17

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English :

See you on Saturday, August 15, 2026 from 8:00 am to 6:00 pm.

On the program:

Come and discover the Caumont flea market organized by the Comité des fêtes and the Municipality.

Catering and refreshments.

Free admission.

Information on 03 23 52 35 17.

L’événement Brocante Caumont Caumont a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard