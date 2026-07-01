Visite guidée par les propriétaires, Chapelle de la ronce, Caumont

Informations pratiques

Visite guidée par les propriétaires Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle de la ronce Eure

1€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée

Chapelle située dans un site forestier plein de charme, en vallée de Seine, à 4 km de La Bouille.

Elle date de 1842, son originalité : elle est bâtie autour d’un chêne

Chapelle de la ronce 101 quai de Seine, 27310 Caumont Caumont 27310 Eure Normandie 02 32 57 35 74 http://chapelledelaronce-caumont.over-blog.com En 1842, des chênes devaient être abattus. L’un d’eux présentait une statuette de la Vierge. Les bûcherons la déposent à côté pour la préserver de la chute de l’arbre, et rentrent chez eux. Le lendemain, au moment d’abattre les arbres, les bûcherons découvrent que la statuette a repris sa place dans l’arbre. Ils croient à un miracle et appellent les châtelains qui décident, pour marquer l’événement, de construire une chapelle autour du chêne. Parking à proximité.

Visite guidée

© Michèle Lesage