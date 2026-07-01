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Visite guidée par les propriétaires, Chapelle de la ronce, Caumont

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle de la ronce · Caumont

Visite guidée par les propriétaires, Chapelle de la ronce, Caumont

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de la ronce
Adresse
101 quai de Seine, 27310 Caumont
Ville
27310 Caumont
Département
Eure
Tarif
1€.

Visite guidée par les propriétaires Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle de la ronce Eure

1€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée
Chapelle située dans un site forestier plein de charme, en vallée de Seine, à 4 km de La Bouille.
Elle date de 1842, son originalité : elle est bâtie autour d’un chêne

Chapelle de la ronce 101 quai de Seine, 27310 Caumont Caumont 27310 Eure Normandie 02 32 57 35 74 http://chapelledelaronce-caumont.over-blog.com En 1842, des chênes devaient être abattus. L’un d’eux présentait une statuette de la Vierge. Les bûcherons la déposent à côté pour la préserver de la chute de l’arbre, et rentrent chez eux. Le lendemain, au moment d’abattre les arbres, les bûcherons découvrent que la statuette a repris sa place dans l’arbre. Ils croient à un miracle et appellent les châtelains qui décident, pour marquer l’événement, de construire une chapelle autour du chêne. Parking à proximité.
Visite guidée

© Michèle Lesage

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