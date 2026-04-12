Ceyroux

Brocante

Ceyroux Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Restauration et buvette sur place,

Tarif 1 €uro/m,

Renseignements et inscription avant le 12 Mai au 06 06 54 22 95 ou 06 27 46 41 16. .

Ceyroux 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 54 22 95

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English : Brocante

L’événement Brocante Ceyroux a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse