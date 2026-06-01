Brocante le Bourg Chareil-Cintrat

Chareil-Cintrat

Brocante

le Bourg Cœur de village Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Brocante annuelle au coeur du village de Chareil-Cintrat 03140 avec emplacement gratuit, buvette et plancha.

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le Bourg Cœur de village Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 41 54 46

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English :

Annual flea market in the heart of the village of Chareil-Cintrat 03140 with free stand, refreshment bar and plancha.

L’événement Brocante Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule