Brocante le Bourg Chareil-Cintrat
Brocante le Bourg Chareil-Cintrat dimanche 28 juin 2026.
Chareil-Cintrat
Brocante
le Bourg Cœur de village Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Brocante annuelle au coeur du village de Chareil-Cintrat 03140 avec emplacement gratuit, buvette et plancha.
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le Bourg Cœur de village Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 41 54 46
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English :
Annual flea market in the heart of the village of Chareil-Cintrat 03140 with free stand, refreshment bar and plancha.
L’événement Brocante Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule