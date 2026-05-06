Chareil-Cintrat

Festival Musiques Vivantes Une Leçon de Piano avec Chopin

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Pascal Amoyel joue et raconte Chopin comme nul autre. Musique, récit et émotion mêlés dans un spectacle unique. Présentation et dégustation de vins par le Conservatoire des Anciens Cépages, et rencontre avec l’artiste.

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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

Pascal Amoyel plays and recounts Chopin like no other. Music, storytelling and emotion combine in a unique performance. Presentation and wine tasting by the Conservatoire des Anciens Cépages, and meeting with the artist.

L’événement Festival Musiques Vivantes Une Leçon de Piano avec Chopin Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Val de Sioule