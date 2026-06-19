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Visite de l’église Saint-Blaise Chareil-Cintrat

Visite de l’église Saint-Blaise Chareil-Cintrat samedi 15 août 2026.

Adresse
Château de Chareil-Cintrat
Ville
03140 Chareil-Cintrat
Département
Allier
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Chareil-Cintrat

Visite de l’église Saint-Blaise

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-15 2026-08-22

Découvrez l’église Saint-Blaise lors d’une visite guidée au château de Chareil-Cintrat. Une occasion unique d’explorer ce lieu chargé d’histoire et son patrimoine architectural remarquable.
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28  chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr

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English :

Discover the Church of Saint-Blaise on a guided tour of the Château de Chareil-Cintrat. A unique opportunity to explore this historic site and its remarkable architectural heritage.

L’événement Visite de l’église Saint-Blaise Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule

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