Visite de l’église Saint-Blaise Chareil-Cintrat
Visite de l’église Saint-Blaise Chareil-Cintrat samedi 15 août 2026.
Chareil-Cintrat
Visite de l’église Saint-Blaise
Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-22
Découvrez l’église Saint-Blaise lors d’une visite guidée au château de Chareil-Cintrat. Une occasion unique d’explorer ce lieu chargé d’histoire et son patrimoine architectural remarquable.
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr
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English :
Discover the Church of Saint-Blaise on a guided tour of the Château de Chareil-Cintrat. A unique opportunity to explore this historic site and its remarkable architectural heritage.
L’événement Visite de l’église Saint-Blaise Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule