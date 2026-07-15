Journée du Patrimoine, Les Pistons d’Or Chareil-Cintrat
dimanche 20 septembre 2026 · Chareil-Cintrat
Informations pratiques
Chareil-Cintrat
Journée du Patrimoine, Les Pistons d’Or
Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journée du Patrimoine au Château de Chareil-Cintrat ! Rassemblement de véhicules de collection, motos, youngtimers, baptêmes de voiture et visite du château. Restauration et buvette sur place.
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 82 11 20
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English :
Heritage Day at Chareil-Cintrat Castle! A gathering of classic cars, motorcycles, and youngtimers, along with test drives and a tour of the castle. Food and refreshments available on site.
L’événement Journée du Patrimoine, Les Pistons d’Or Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Val de Sioule
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