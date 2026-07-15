Informations pratiques

Chareil-Cintrat

Journée du Patrimoine, Les Pistons d’Or

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journée du Patrimoine au Château de Chareil-Cintrat ! Rassemblement de véhicules de collection, motos, youngtimers, baptêmes de voiture et visite du château. Restauration et buvette sur place.

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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 82 11 20

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English :

Heritage Day at Chareil-Cintrat Castle! A gathering of classic cars, motorcycles, and youngtimers, along with test drives and a tour of the castle. Food and refreshments available on site.

L’événement Journée du Patrimoine, Les Pistons d’Or Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Val de Sioule