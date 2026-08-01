Visite de l’église St Blaise Chareil-Cintrat
samedi 15 août 2026 · Chareil-Cintrat
Informations pratiques
Chareil-Cintrat
Visite de l’église St Blaise
Château de Chareil Cintrat Chareil-Cintrat Allier
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-22
Visite de l’église St Blaise au Château de Chareil Cintrat, avec des tarifs réduits pour les moins de 18 ans. Réservation obligatoire.
.
Château de Chareil Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour of St. Blaise Church at the Château de Chareil Cintrat, with reduced rates for visitors under 18. Reservations are required.
L’événement Visite de l’église St Blaise Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Val de Sioule