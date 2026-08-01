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AGENDA · Chareil-Cintrat

Visite de l’église St Blaise Chareil-Cintrat

samedi 15 août 2026 · Chareil-Cintrat

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Château de Chareil Cintrat
Ville
03140 Chareil-Cintrat
Département
Allier
Tarif
4 4 5

Chareil-Cintrat

Visite de l’église St Blaise

Château de Chareil Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-15 2026-08-22

Visite de l’église St Blaise au Château de Chareil Cintrat, avec des tarifs réduits pour les moins de 18 ans. Réservation obligatoire.
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Château de Chareil Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28  chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr

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English :

Tour of St. Blaise Church at the Château de Chareil Cintrat, with reduced rates for visitors under 18. Reservations are required.

L’événement Visite de l’église St Blaise Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Val de Sioule

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