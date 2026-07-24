Randonnée guidée Chareil-Cintrat, un château, des passages Château de Chareil-Cintrat 03140 Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat
dimanche 16 août 2026 · Château de Chareil-Cintrat 03140 Chareil-Cintrat · Chareil-Cintrat
Informations pratiques
Chareil-Cintrat
Randonnée guidée Chareil-Cintrat, un château, des passages
Château de Chareil-Cintrat 03140 Chareil-Cintrat 9h00 rdv sur le parking 16h30 rdv dans la cour Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Promenade autour du château à la découverte du site exceptionnel de Chareil-Cintrat.
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Château de Chareil-Cintrat 03140 Chareil-Cintrat 9h00 rdv sur le parking 16h30 rdv dans la cour Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 46 04 77 davrazia@gmail.com
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English :
A walk around the castle to explore the exceptional site of Chareil-Cintrat.
L’événement Randonnée guidée Chareil-Cintrat, un château, des passages Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Val de Sioule
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