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AGENDA · Chareil-Cintrat

Randonnée guidée Chareil-Cintrat, un château, des passages Château de Chareil-Cintrat 03140 Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat

dimanche 16 août 2026 · Château de Chareil-Cintrat 03140 Chareil-Cintrat · Chareil-Cintrat

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Château de Chareil-Cintrat 03140 Chareil-Cintrat
Adresse
9h00 rdv sur le parking 16h30 rdv dans la cour
Ville
03140 Chareil-Cintrat
Département
Allier
Tarif

Chareil-Cintrat

Randonnée guidée Chareil-Cintrat, un château, des passages

Château de Chareil-Cintrat 03140 Chareil-Cintrat 9h00 rdv sur le parking 16h30 rdv dans la cour Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Promenade autour du château à la découverte du site exceptionnel de Chareil-Cintrat.
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Château de Chareil-Cintrat 03140 Chareil-Cintrat 9h00 rdv sur le parking 16h30 rdv dans la cour Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 46 04 77  davrazia@gmail.com

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English :

A walk around the castle to explore the exceptional site of Chareil-Cintrat.

L’événement Randonnée guidée Chareil-Cintrat, un château, des passages Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Val de Sioule

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