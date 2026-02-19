Brocante Civray

Brocante

Brocante Civray dimanche 26 avril 2026.

Brocante

Place leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Brocante réservée aux professionnels.
Toute la journée.   .

Place leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 00 20 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante Civray a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou