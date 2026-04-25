Brocante Rues du village Colméry
Brocante Rues du village Colméry vendredi 1 mai 2026.
Colméry
Brocante
Rues du village Le bourg Colméry Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Rendez-vous toute la journée pour cette brocante organisée par le comité des fêtes. Animations enfants, buvette et restauration sur place. .
Rues du village Le bourg Colméry 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 41 41 87
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English : Brocante
L’événement Brocante Colméry a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Bourgogne Coeur de Loire