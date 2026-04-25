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Brocante Rues du village Colméry

Brocante Rues du village Colméry vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Rues du village

Adresse : Le bourg

Ville : 58350 Colméry

Département : Nièvre

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Colméry

Brocante

Rues du village Le bourg Colméry Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Rendez-vous toute la journée pour cette brocante organisée par le comité des fêtes. Animations enfants, buvette et restauration sur place.   .

Rues du village Le bourg Colméry 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 41 41 87 

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English : Brocante

L’événement Brocante Colméry a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Bourgogne Coeur de Loire