Brocante Rues du village Colméry

Colméry

Brocante

Rues du village Le bourg Colméry Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Rendez-vous toute la journée pour cette brocante organisée par le comité des fêtes. Animations enfants, buvette et restauration sur place. .

Rues du village Le bourg Colméry 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 41 41 87

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English : Brocante

L’événement Brocante Colméry a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Bourgogne Coeur de Loire