Brocante Rue de la Filaterie Cormatin

samedi 15 août 2026 · Rue de la Filaterie · Cormatin

Informations pratiques

Cormatin

Brocante

Rue de la Filaterie Galerie Artisanale et Gourmande Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Exposants professionnels .

Rue de la Filaterie Galerie Artisanale et Gourmande Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 11 42 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante

L’événement Brocante Cormatin a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne