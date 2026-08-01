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AGENDA · Cormatin

Brocante Rue de la Filaterie Cormatin

samedi 15 août 2026 · Rue de la Filaterie · Cormatin

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Rue de la Filaterie
Adresse
Galerie Artisanale et Gourmande
Ville
71460 Cormatin
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Cormatin

Brocante

Rue de la Filaterie Galerie Artisanale et Gourmande Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Exposants professionnels   .

Rue de la Filaterie Galerie Artisanale et Gourmande Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 11 42 11 

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English : Brocante

L’événement Brocante Cormatin a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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