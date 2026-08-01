AGENDA · Cormatin
Brocante Rue de la Filaterie Cormatin
samedi 15 août 2026 · Rue de la Filaterie · Cormatin
Informations pratiques
Cormatin
Brocante
Rue de la Filaterie Galerie Artisanale et Gourmande Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Exposants professionnels .
Rue de la Filaterie Galerie Artisanale et Gourmande Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 11 42 11
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English : Brocante
L’événement Brocante Cormatin a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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