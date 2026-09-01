Stage Le lavis, l’art du rythme Rue du puits Cormatin

Informations pratiques

Cormatin

Stage Le lavis, l’art du rythme

Rue du puits Atelier d’art Patrick Ballériaud Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Nous évoluerons dans un bel espace à 6 km de l’atelier.

Nous découvrirons la composition du paysage, le rythme du blanc/gris/noir …La connaissance du lavis est indispensable pour aborder la peinture

Apportez votre repas .

Rue du puits Atelier d’art Patrick Ballériaud Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 85 87 75 p.balleriaud@gmail.com

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English : Stage Le lavis, l’art du rythme

L’événement Stage Le lavis, l’art du rythme Cormatin a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne