Visite guidée de la pyramide de Cormatin, Pyramide de Cormatin, Cormatin

Informations pratiques

Visite guidée de la pyramide de Cormatin 19 et 20 septembre Pyramide de Cormatin Saône-et-Loire

3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez explorer la pyramide de Cormatin, un édifice mystérieux et chargé d’histoire, lors d’une visite guidée qui vous révèlera ses secrets et son architecture unique. Après cette immersion dans le patrimoine local, vous pourrez profiter également d’un point pique-nique.

Pyramide de Cormatin La bergerie du bas, 71460 Cormatin Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir la pyramide de Cormatin lors d’une visite guidée. Vous pourrez profiter également d’un point pique-nique.

© Gérard Larive