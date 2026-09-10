Visite libre de l’église de Chazelle, Église de Chazelle, Cormatin

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Chazelle 19 et 20 septembre Église de Chazelle Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église romane de Chazelle à Cormatin, lors d’une visite libre. Cette église fait partie de la fédération des sites clunisiens depuis 1994.

Église de Chazelle 71460 Cormatin Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église romane de Chazelle à Cormatin, lors d’une visite libre. Cette église fait partie de la fédération des sites clunisiens…

© L. Perrin