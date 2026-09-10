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Visite libre de l’église de Chazelle, Église de Chazelle, Cormatin

samedi 19 septembre 2026 · Église de Chazelle · Cormatin

Visite libre de l’église de Chazelle, Église de Chazelle, Cormatin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Chazelle
Adresse
71460 Cormatin
Ville
71460 Cormatin
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Entrée libre

Visite libre de l’église de Chazelle 19 et 20 septembre Église de Chazelle Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église romane de Chazelle à Cormatin, lors d’une visite libre. Cette église fait partie de la fédération des sites clunisiens depuis 1994.

Église de Chazelle 71460 Cormatin Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église romane de Chazelle à Cormatin, lors d’une visite libre. Cette église fait partie de la fédération des sites clunisiens…

© L. Perrin

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