Coteaux-du-Blanzacais

Brocante

Parking de la salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Le comité des fêtes du Coteaux du Blanzacais organise sa brocante sur le parking de la salle des vieux chais. Restauration sur place.

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Parking de la salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28 cdfcoteauxdublanzacais@gmail.com

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English : Brocante

The Coteaux du Blanzacais festival committee organizes its flea market in the car park of the old cellar. Catering on site.

L’événement Brocante Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Sud Charente