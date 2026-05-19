Fête de la randonnée Salles des Vieux Chais Coteaux-du-Blanzacais
Fête de la randonnée Salles des Vieux Chais Coteaux-du-Blanzacais dimanche 28 juin 2026.
Coteaux-du-Blanzacais
Fête de la randonnée
Salles des Vieux Chais Blanzac Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Deux randonnées sont proposées 5 et 10 kms à l’occasion de la fête de a randonnée, suivies d’un repas et d’une tombola !
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Salles des Vieux Chais Blanzac Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 49 27
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English : Fête de la randonnée
There will be two walks of 5 and 10 km to celebrate the fête de a randonnée, followed by a meal and tombola!
L’événement Fête de la randonnée Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente
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