Fête de la randonnée Salles des Vieux Chais Coteaux-du-Blanzacais

Coteaux-du-Blanzacais

Fête de la randonnée

Salles des Vieux Chais Blanzac Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Deux randonnées sont proposées 5 et 10 kms à l’occasion de la fête de a randonnée, suivies d’un repas et d’une tombola !

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Salles des Vieux Chais Blanzac Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 49 27

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English : Fête de la randonnée

There will be two walks of 5 and 10 km to celebrate the fête de a randonnée, followed by a meal and tombola!

L’événement Fête de la randonnée Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente