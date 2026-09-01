Informations pratiques

Ivry-le-Temple

Brocante d’automne à Ivry-le-Temple

Ivry-le-Temple Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante d’automne organisé Place de la mairie à Ivry-le-Temple le 13 septembre 2026, avec buvette et restauration sur place.

Brocante d’automne organisé Place de la mairie à Ivry-le-Temple le 13 septembre 2026, avec buvette et restauration sur place. .

Ivry-le-Temple 60173 Oise Hauts-de-France ascit60@hotmail.com

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English :

Fall flea market to be held at Place de la Mairie in Ivry-le-Temple on September 13, 2026, with refreshments and food available on site.

L’événement Brocante d’automne à Ivry-le-Temple Ivry-le-Temple a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre