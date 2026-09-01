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Brocante d’automne à Ivry-le-Temple Ivry-le-Temple

dimanche 13 septembre 2026 · Ivry-le-Temple

Brocante d’automne à Ivry-le-Temple Ivry-le-Temple

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
60173 Ivry-le-Temple
Département
Oise
Tarif

Ivry-le-Temple

Brocante d’automne à Ivry-le-Temple

Ivry-le-Temple Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Brocante d’automne organisé Place de la mairie à Ivry-le-Temple le 13 septembre 2026, avec buvette et restauration sur place.
Brocante d’automne organisé Place de la mairie à Ivry-le-Temple le 13 septembre 2026, avec buvette et restauration sur place.   .

Ivry-le-Temple 60173 Oise Hauts-de-France   ascit60@hotmail.com

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English :

Fall flea market to be held at Place de la Mairie in Ivry-le-Temple on September 13, 2026, with refreshments and food available on site.

L’événement Brocante d’automne à Ivry-le-Temple Ivry-le-Temple a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre