Brocante d’automne à Ivry-le-Temple Ivry-le-Temple
dimanche 13 septembre 2026 · Ivry-le-Temple
Informations pratiques
Ivry-le-Temple
Brocante d’automne à Ivry-le-Temple
Ivry-le-Temple Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Brocante d’automne organisé Place de la mairie à Ivry-le-Temple le 13 septembre 2026, avec buvette et restauration sur place.
Brocante d’automne organisé Place de la mairie à Ivry-le-Temple le 13 septembre 2026, avec buvette et restauration sur place. .
Ivry-le-Temple 60173 Oise Hauts-de-France ascit60@hotmail.com
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English :
Fall flea market to be held at Place de la Mairie in Ivry-le-Temple on September 13, 2026, with refreshments and food available on site.
L’événement Brocante d’automne à Ivry-le-Temple Ivry-le-Temple a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre