Bélâbre

Brocante d’automne

Place de la République Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

La grande brocante d’automne investit le centre-bourg de Bélâbre dimanche 11 octobre

2026, dès 8h. Une journée entière pour chiner, flâner et découvrir le charme du village,

au cœur du Parc naturel régional de la Brenne.

Rendez-vous incontournable de l’automne, la grande brocante de Bélâbre se tient en octobre dans le centre-bourg, à partir de 8h. Plusieurs dizaines d’exposants, particuliers et professionnels, déballent meubles, vaisselle, linge ancien,

livres, jouets, outils et trésors de greniers. Une journée entière pour chiner à son rythme, flâner dans les ruelles du village, découvrir l’Église Saint-Blaise, le Vieux Pont et le patrimoine local, puis se restaurer dans nos commerces ou auprès des stands sur place. Buvette assurée. Entrée gratuite pour les visiteurs ; inscription préalable obligatoire pour les exposants en mairie. Un événement convivial qui illustre la vitalité de Bélâbre et la richesse du patrimoine vivant en Brenne. .

Place de la République Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 61 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market and fair.

L’événement Brocante d’automne Bélâbre a été mis à jour le 2026-05-17 par ADT INDRE