Bélâbre

Brocante semi-nocturne

Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Brocante semi-nocturne au Plan d’eau de Bélâbre chinez en fin de journée, prolongez

la soirée autour d’une petite restauration sur place. Cadre naturel, ambiance détendue

et bonnes affaires garanties.

La brocante semi-nocturne de Bélâbre revient au Plan d’eau le samedi 5 septembre 2026 à partir de 16h. Format original qui permet de chiner en fin de journée puis de prolonger la soirée dans une ambiance estivale, autour d’une petite restauration sur place. Particuliers et professionnels exposent meubles anciens, vaisselle, livres, vêtements vintage, objets de collection et trouvailles diverses. Le cadre exceptionnel du Plan d’eau, bordé de verdure et caractéristique de la Brenne, en fait un rendez-vous très prisé des chineurs locaux et des visiteurs en vacances dans le Parc naturel régional. Entrée libre pour les visiteurs ; inscription des exposants en mairie. Une belle initiative qui fait vivre Bélâbre à l’orée de la rentrée. .

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 61 80

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English :

Another edition of this flea market, starting in the late afternoon.

L’événement Brocante semi-nocturne Bélâbre a été mis à jour le 2026-05-17 par Destination Brenne