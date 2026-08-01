Informations pratiques

Bessamorel

Brocante de Bessamorel

Le Bourg Bessamorel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 05:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

4e édition de la brocante de Bessamorel. Entrée par la RN88. Restauration et buvette sur place. 5 € les 5 mètres linéaires pour les exposants.

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Le Bourg Bessamorel 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festiardaym@gmail.com

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English :

4th edition of the Bessamorel Flea Market. Entrance via Route Nationale 88. Food and refreshments available on site. 5 for every 5 linear meters for exhibitors.

L’événement Brocante de Bessamorel Bessamorel a été mis à jour le 2026-08-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire