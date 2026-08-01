Brocante de Bessamorel Bessamorel
dimanche 30 août 2026 · Bessamorel
Informations pratiques
Bessamorel
Brocante de Bessamorel
Le Bourg Bessamorel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 05:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
4e édition de la brocante de Bessamorel. Entrée par la RN88. Restauration et buvette sur place. 5 € les 5 mètres linéaires pour les exposants.
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Le Bourg Bessamorel 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festiardaym@gmail.com
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English :
4th edition of the Bessamorel Flea Market. Entrance via Route Nationale 88. Food and refreshments available on site. 5 for every 5 linear meters for exhibitors.
L’événement Brocante de Bessamorel Bessamorel a été mis à jour le 2026-08-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire