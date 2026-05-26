Béthancourt-en-Vaux

Brocante de Béthancourt-en-Vaux

Béthancourt-en-Vaux Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Rendez-vous pour la brocante de Béthancourt-En-Vaux le dimanche 7 Juin de 7h à 18h place des Marronniers, rue de Genlis et Grand ‘Rues.

Buvette et restauration sur place.

Les emplacements sont gratuits.

Réservations au 06 76 18 10 66 ou au 06 04 06 12 64.

Rendez-vous pour la brocante de Béthancourt-En-Vaux le dimanche 7 Juin de 7h à 18h place des Marronniers, rue de Genlis et Grand ‘Rues.

Buvette et restauration sur place.

Les emplacements sont gratuits.

Réservations au 06 76 18 10 66 ou au 06 04 06 12 64. .

Béthancourt-en-Vaux 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 76 18 10 66

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English :

Join us for the Béthancourt-En-Vaux flea market on Sunday June 7 from 7am to 6pm at Place des Marronniers, Rue de Genlis and Grand ‘Rues.

Refreshments and catering on site.

Pitches are free.

Reservations on 06 76 18 10 66 or 06 04 06 12 64.

L’événement Brocante de Béthancourt-en-Vaux Béthancourt-en-Vaux a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard