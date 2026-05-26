Béthancourt-en-Vaux

Fête communale de Béthancourt-en-Vaux

Béthancourt-en-Vaux Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15

Rendez-vous les 13,14,15 juin pour la fête communale de Béthancourt-En-Vaux.

Au programme

Le samedi 13 juin:

13h30: concours de pétanque en doublette début à 14h. Le tarif est de 9 euros par joueur.

Présence du Food Truck G les crocs .

22h00: Soirée dansante avec la sono ADS et retraite aux flambeaux place des marronniers.

23h00: Feu d’artifice.

Le dimanche 14 juin:

16h00: Structure de ballons avec Tonton le Clown.

17h00: concert tribute de Coldplay par le groupe Yellow.

Le lundi 15 juin:

Tours de manège gratuits.

Rendez-vous les 13,14,15 juin pour la fête communale de Béthancourt-En-Vaux.

Au programme

Le samedi 13 juin:

13h30: concours de pétanque en doublette début à 14h. Le tarif est de 9 euros par joueur.

Présence du Food Truck G les crocs .

22h00: Soirée dansante avec la sono ADS et retraite aux flambeaux place des marronniers.

23h00: Feu d’artifice.

Le dimanche 14 juin:

16h00: Structure de ballons avec Tonton le Clown.

17h00: concert tribute de Coldplay par le groupe Yellow.

Le lundi 15 juin:

Tours de manège gratuits. .

Béthancourt-en-Vaux 02300 Aisne Hauts-de-France comitefetesbethancourtenvaux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on June 13, 14 and 15 for the Béthancourt-En-Vaux town festival.

On the program:

Saturday June 13:

1:30 p.m.: pétanque doubles competition, starting at 2 p.m. Cost: 9 euros per player.

Food Truck G les crocs present.

10:00 pm: Dance party with ADS sound system and torchlight procession in Place des Marronniers.

11:00 pm: Fireworks display.

Sunday June 14:

4:00 pm: Balloon structure with Tonton le Clown.

5 p.m.: Coldplay tribute concert by the band Yellow.

Monday June 15:

Free carousel rides.

L’événement Fête communale de Béthancourt-en-Vaux Béthancourt-en-Vaux a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard