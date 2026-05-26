Fête communale de Béthancourt-en-Vaux Béthancourt-en-Vaux
Fête communale de Béthancourt-en-Vaux Béthancourt-en-Vaux samedi 13 juin 2026.
Béthancourt-en-Vaux
Fête communale de Béthancourt-en-Vaux
Béthancourt-en-Vaux Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15
Rendez-vous les 13,14,15 juin pour la fête communale de Béthancourt-En-Vaux.
Au programme
Le samedi 13 juin:
13h30: concours de pétanque en doublette début à 14h. Le tarif est de 9 euros par joueur.
Présence du Food Truck G les crocs .
22h00: Soirée dansante avec la sono ADS et retraite aux flambeaux place des marronniers.
23h00: Feu d’artifice.
Le dimanche 14 juin:
16h00: Structure de ballons avec Tonton le Clown.
17h00: concert tribute de Coldplay par le groupe Yellow.
Le lundi 15 juin:
Tours de manège gratuits.
Rendez-vous les 13,14,15 juin pour la fête communale de Béthancourt-En-Vaux.
Au programme
Le samedi 13 juin:
13h30: concours de pétanque en doublette début à 14h. Le tarif est de 9 euros par joueur.
Présence du Food Truck G les crocs .
22h00: Soirée dansante avec la sono ADS et retraite aux flambeaux place des marronniers.
23h00: Feu d’artifice.
Le dimanche 14 juin:
16h00: Structure de ballons avec Tonton le Clown.
17h00: concert tribute de Coldplay par le groupe Yellow.
Le lundi 15 juin:
Tours de manège gratuits. .
Béthancourt-en-Vaux 02300 Aisne Hauts-de-France comitefetesbethancourtenvaux@gmail.com
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English :
Join us on June 13, 14 and 15 for the Béthancourt-En-Vaux town festival.
On the program:
Saturday June 13:
1:30 p.m.: pétanque doubles competition, starting at 2 p.m. Cost: 9 euros per player.
Food Truck G les crocs present.
10:00 pm: Dance party with ADS sound system and torchlight procession in Place des Marronniers.
11:00 pm: Fireworks display.
Sunday June 14:
4:00 pm: Balloon structure with Tonton le Clown.
5 p.m.: Coldplay tribute concert by the band Yellow.
Monday June 15:
Free carousel rides.
L’événement Fête communale de Béthancourt-en-Vaux Béthancourt-en-Vaux a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard