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Brocante de Bois-lès-Pargny Bois-lès-Pargny

Brocante de Bois-lès-Pargny Bois-lès-Pargny vendredi 1 mai 2026.

Ville : 02270 Bois-lès-Pargny

Département : Aisne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Bois-lès-Pargny

Brocante de Bois-lès-Pargny

Bois-lès-Pargny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

A 42 min du Center Parcs
20e édition de la brocante organisée par l’association La Sylvestrienne
30 exposants restauration et buvette

RV dans les rues de la commune de 7h à 18h !   .

Bois-lès-Pargny 02270 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 75 94 87 

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English :

42 min from Center Parcs

L’événement Brocante de Bois-lès-Pargny Bois-lès-Pargny a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon

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