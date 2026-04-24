Bois-lès-Pargny

Brocante de Bois-lès-Pargny

Bois-lès-Pargny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

A 42 min du Center Parcs

20e édition de la brocante organisée par l’association La Sylvestrienne

30 exposants restauration et buvette

RV dans les rues de la commune de 7h à 18h ! .

Bois-lès-Pargny 02270 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 75 94 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

42 min from Center Parcs

L’événement Brocante de Bois-lès-Pargny Bois-lès-Pargny a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon