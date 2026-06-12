Brocante de Boursault Boursault
Brocante de Boursault Boursault dimanche 18 octobre 2026.
Boursault
Brocante de Boursault
Centre Village Boursault Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Tout public
Le comité des fêtes de Boursault organise sa brocante, le dimanche 18 octobre 2026.
Venez flâner au cœur du vignoble champenois et profiter d’une journée conviviale à la découverte de bonnes affaires, d’objets anciens et de trésors inattendus. .
Centre Village Boursault 51480 Marne Grand Est +33 6 86 51 45 76
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English : Brocante de Boursault
L’événement Brocante de Boursault Boursault a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne