Boursault

Brocante de Boursault

Centre Village Boursault Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Tout public

Le comité des fêtes de Boursault organise sa brocante, le dimanche 18 octobre 2026.

Venez flâner au cœur du vignoble champenois et profiter d’une journée conviviale à la découverte de bonnes affaires, d’objets anciens et de trésors inattendus. .

Centre Village Boursault 51480 Marne Grand Est +33 6 86 51 45 76

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English : Brocante de Boursault

L’événement Brocante de Boursault Boursault a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne