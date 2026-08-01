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BROCANTE DE BOUZIGUES Bouzigues

samedi 15 août 2026 · Bouzigues

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Promenade des Beauces
Ville
34140 Bouzigues
Département
Hérault
Tarif

Bouzigues

BROCANTE DE BOUZIGUES

Promenade des Beauces Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Comme chaque année, l’association AIRFORME organise une grande brocante sur la Promenade des Beauces à Bouzigues. De 8h00 à 18h00, les chineurs chercheront l’objet rare.
Comme chaque année, l’association AIRFORME organise une grande brocante sur la Promenade des Beauces à Bouzigues. De 8h00 à 18h00, les chineurs chercheront l’objet rare.   .

Promenade des Beauces Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 061526072 

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English : BROCANTE DE BOUZIGUES

As it does every year, the AIRFORME association is organizing a large flea market on the Promenade des Beauces in Bouzigues. From 8:00 a.m. to 6:00 p.m., bargain hunters will be on the lookout for rare finds.

L’événement BROCANTE DE BOUZIGUES Bouzigues a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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