BROCANTE DE BOUZIGUES Bouzigues
samedi 15 août 2026 · Bouzigues
Informations pratiques
Bouzigues
BROCANTE DE BOUZIGUES
Promenade des Beauces Bouzigues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Comme chaque année, l’association AIRFORME organise une grande brocante sur la Promenade des Beauces à Bouzigues. De 8h00 à 18h00, les chineurs chercheront l’objet rare.
Comme chaque année, l’association AIRFORME organise une grande brocante sur la Promenade des Beauces à Bouzigues. De 8h00 à 18h00, les chineurs chercheront l’objet rare. .
Promenade des Beauces Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 061526072
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English : BROCANTE DE BOUZIGUES
As it does every year, the AIRFORME association is organizing a large flea market on the Promenade des Beauces in Bouzigues. From 8:00 a.m. to 6:00 p.m., bargain hunters will be on the lookout for rare finds.
L’événement BROCANTE DE BOUZIGUES Bouzigues a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau