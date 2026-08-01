Informations pratiques

Bouzigues

BROCANTE DE BOUZIGUES

Promenade des Beauces Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Comme chaque année, l’association AIRFORME organise une grande brocante sur la Promenade des Beauces à Bouzigues. De 8h00 à 18h00, les chineurs chercheront l’objet rare.

Comme chaque année, l’association AIRFORME organise une grande brocante sur la Promenade des Beauces à Bouzigues. De 8h00 à 18h00, les chineurs chercheront l’objet rare. .

Promenade des Beauces Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 061526072

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BROCANTE DE BOUZIGUES

As it does every year, the AIRFORME association is organizing a large flea market on the Promenade des Beauces in Bouzigues. From 8:00 a.m. to 6:00 p.m., bargain hunters will be on the lookout for rare finds.

L’événement BROCANTE DE BOUZIGUES Bouzigues a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau