VISITE THEATRALISEE LES GUIDES INCOMPETENTS Bouzigues

Informations pratiques

Bouzigues

VISITE THEATRALISEE LES GUIDES INCOMPETENTS

Quai du Port Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Boniface et Clotilde Granjeu entraînent le public dans une visite décalée, drôle et pleine de surprises au Musée de l’Étang de Thau à Bouzigues. Entre improvisations et situations cocasses, l’histoire et le patrimoine se mêlent à l’humour pour faire redécouvrir le musée à travers un regard totalement inattendu. Gratuit sur réservation — le 8 août à 19h.

Une visite guidée comme vous n’en avez jamais vécu

Oubliez les visites sages et linéaires Boniface et Clotilde Granjeu, alias Les Guides Incompétents , vous emmènent dans une déambulation théâtralisée et totalement décalée au coeur du Musée de l’Étang de Thau. Improvisations, quiproquos, situations cocasses et révélations historiques inattendues, l’histoire de l’étang de Thau et de la conchyliculture n’a jamais été racontée avec autant de fantaisie.

Le Musée de l’Étang de Thau un patrimoine revisité avec humour

Le Musée de l’Étang de Thau retrace l’histoire naturelle et humaine de la lagune, de la préhistoire à nos jours pêche, ostréiculture, navigation, biodiversité. Avec Les Guides Incompétents , ce patrimoine exceptionnel prend une toute autre dimension, accessible, drôle et mémorable.

Une création originale pour tous les publics

La visite théâtralisée s’adresse à tous, amateurs de patrimoine, familles, curieux et amoureux d’humour.

Un format rare sur le bassin de Thau qui mêle médiation culturelle et spectacle vivant. .

Quai du Port Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 78 33 57

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English : VISITE THEATRALISEE LES GUIDES INCOMPETENTS

Boniface and Clotilde Granjeu take the audience on a quirky, funny, and surprise-filled tour of the Musée de l’Étang de Thau in Bouzigues. Through improvisations and comical situations, history and heritage blend with humor to help you rediscover the museum from a completely unexpected perspective. Free with reservation—August 8 at 7:00 p.m.

L’événement VISITE THEATRALISEE LES GUIDES INCOMPETENTS Bouzigues a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau