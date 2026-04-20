Brocante de Cabourg Basket Hippodrome de Cabourg Cabourg
Brocante de Cabourg Basket Hippodrome de Cabourg Cabourg dimanche 3 mai 2026.
Cabourg
Brocante de Cabourg Basket
Hippodrome de Cabourg Avenue Michel d’Ornano Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
L’hippodrome de Cabourg accueille la grande foire à tout du Cabourg Basket ! Restauration et buvette sur place.
L’hippodrome de Cabourg accueille la grande foire à tout du Cabourg Basket !
Restauration et buvette sur place.
Tarifs exposants 8€ le mètre en intérieur et 5€ le mètre en extérieur (5 mètres minimum).
Sur réservation. .
Hippodrome de Cabourg Avenue Michel d’Ornano Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 14 97 48 97 cabourgbasket.manif@gmail.com
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English : Brocante de Cabourg Basket
The Cabourg racecourse hosts the Cabourg Basket fair! Catering and refreshments on site.
L’événement Brocante de Cabourg Basket Cabourg a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cabourg
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