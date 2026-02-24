Atelier enfant En route avec l’Orient-Express Villa du Temps retrouvé Cabourg

Atelier enfant En route avec l’Orient-Express

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Votre enfant part à la découverte des incroyables voyages de l’Orient-Express et se laisse porter par l’imaginaire des grandes traversées à travers villes mythiques et paysages lointains. En atelier, il crée sa propre étiquette de voyage, s’imaginant explorateur d’un autre temps. De 4 à 6 ans.

De 4 à 6 ans. .

English : Atelier enfant En route avec l’Orient-Express

Your child will discover the incredible journeys of the Orient-Express, and let themselves be carried away by the imagination of the great crossings through mythical cities and faraway landscapes. In the workshop, they create their own travel label, imagining themselves as explorers from another …

