Cabourg

Vernissage de l’exposition photo Paris Match

Jardins du Casino Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le samedi 13 juin, à 15h, Emmanuel Porcq, Maire de Cabourg, et Suzel Pietri, Déléguée Générale du Festival du film de Cabourg, vous donnent rendez-vous dans les Jardins du Casino pour participer au vernissage de l’exposition.

Imaginée par Paris Match, en collaboration avec la Mairie de Cabourg et le Festival du Film de Cabourg, cette exposition à ciel ouvert mêle patrimoine, cinéma et promenade, dans un cadre propice à la flânerie et à la découverte !

Le samedi 13 juin, à 15h, Emmanuel Porcq, Maire de Cabourg, et Suzel Pietri, Déléguée Générale du Festival du film de Cabourg, vous donnent rendez-vous dans les Jardins du Casino pour participer au vernissage de l’exposition, qui retrace 40 années de Journées romantiques. .

Jardins du Casino Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 88 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage de l’exposition photo Paris Match

On Saturday 13 June at 3pm, Emmanuel Porcq, Mayor of Cabourg, and Suzel Pietri, General Delegate of the Cabourg Film Festival, invite you to the opening of the exhibition in the Casino Gardens.

L’événement Vernissage de l’exposition photo Paris Match Cabourg a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cabourg