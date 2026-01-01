Atelier Dessin Atelier Cabourg 1901 Cabourg

Atelier Dessin

Atelier Cabourg 1901 17 Avenue de la Divette Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-02-04 16:00:00

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11

Un moment créatif pour laisser parler l’imagination ! Cet atelier invite les enfants à découvrir le plaisir du dessin à travers des thèmes ludiques et des techniques adaptées à leur âge. Encadrés par un animateur jeunesse, les enfants explorent formes, couleurs et idées dans une ambiance bienveillante et stimulante. Une belle occasion de s’exprimer, de gagner en confiance et de repartir fier de ses créations.

De 15h à 16h pour les 6-9 ans et de 16h à 17h pour les 10 ans et +. 12 enfants maximum par groupe. .

Atelier Cabourg 1901 17 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 88 78 a.lamotte@cabourg.fr

English : Atelier Dessin

A creative moment to let the imagination run wild! This workshop invites children to discover the pleasure of drawing through playful themes and age-appropriate techniques.

