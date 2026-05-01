Journée d’expertise Maison de vacances Petits Frères des Pauvres Cabourg

Cabourg

Journée d’expertise

Maison de vacances Petits Frères des Pauvres 1 Place Marcel Proust Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:30:00

fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Les Petits Frères des Pauvres proposent une journée d’expertise solidaire dans leur maison de vacances ! Des commissaires-priseurs professionnels seront présents pour estimer gratuitement et sans obligation de don les objets apportés bijoux anciens, œuvres d’art, tableaux, sculptures, montres…

Des commissaires-priseurs professionnels seront présents pour estimer gratuitement et sans obligation de don les objets apportés bijoux anciens, œuvres d’art, tableaux, sculptures, montres, meubles, objets de collection, pièces rares ou singulières.

À l’issue de l’expertise, chacun reste libre de conserver ou de donner son objet à l’association.

Les objets confiés sont ensuite valorisés lors de ventes solidaires afin de soutenir les actions des Petits Frères des Pauvres contre l’isolement et la précarité des personnes âgées. Un reçu fiscal pourra être établi sur la base de la valeur d’expertise. .

Maison de vacances Petits Frères des Pauvres 1 Place Marcel Proust Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 7 56 30 44 36 benjamin.delforge@petitsfreresdespauvres.fr

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English : Journée d’expertise

Les Petits Frères des Pauvres are organising a day of charity appraisals at their holiday home! Professional auctioneers will be on hand to appraise the objects brought in, free of charge and with no obligation to donate them: antique jewellery, works of art, paintings, sculptures, watches, etc.

L’événement Journée d’expertise Cabourg a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cabourg