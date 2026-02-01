Soirée Maman sort danser ! Jardin du Casino Cabourg
Soirée Maman sort danser ! Jardin du Casino Cabourg vendredi 27 février 2026.
Soirée Maman sort danser !
Jardin du Casino Discothèque Le Gatsby Cabourg Calvados
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 23:00:00
2026-02-27
Une parenthèse conviviale 100% féminine ! Que vous soyez mère ou non, venez vous accorder une soirée rien qu’à vous. De 20h à 23h, au Gatsby, place à la danse, au partage et à la bonne humeur, dans une ambiance détendue et bienveillante.
L’occasion idéale de sortir du quotidien, de se retrouver entre femmes et de profiter pleinement d’un moment festif !
Réservation sur la billetterie en ligne ci-dessous. .
Jardin du Casino Discothèque Le Gatsby Cabourg 14390 Calvados Normandie
English : Soirée Maman sort danser !
A friendly get-together for mums who want an evening to themselves. From 8pm to 11pm at Le Gatsby, it’s all about dancing, sharing and good humour, in a relaxed and caring atmosphere.
