Cabourg Rétro Show Cabourg

Cabourg Rétro Show

Centre-ville Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Passionnés de véhicules anciens ? Cet évènement est pour vous ! Laissez-vous séduire par ces voitures de collection. Découvrez de magnifiques joyaux de la mécanique au travers d’espaces thématiques, de stands de professionnels et la présence de nombreux clubs, de quoi ravir petits et grands !

Programme & modalités communiqués ultérieurement. .

Centre-ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 38 05 96 83 cabourg.retroshow@gmail.com

English : Cabourg Rétro Show

Are you a vintage car enthusiast? This event is for you! Let yourself be seduced by these classic cars. Discover magnificent mechanical gems through themed areas, professional stands and the presence of numerous clubs, enough to delight young and old alike!

