Les Théâtrales Cabourg

Les Théâtrales Cabourg jeudi 7 mai 2026.

Les Théâtrales

Cabourg Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-07

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-07

Après le succès des quatre premières éditions, les Théâtrales de Cabourg accueilleront 4 pépites du théâtre du 7 au 9 mai 2026.

Après le succès des quatre premières éditions, les Théâtrales de Cabourg accueilleront 4 pépites du théâtre du 7 au 9 mai 2026.

Organisé dans le but majeur de lever des fonds pour l’association Pour un sourire d’Enfant , qui prend en charge l’éducation d’enfants au Cambodge, le festival a déjà réussi à financer 100 000 journées de rattrapage scolaire !

100% organisé par des bénévoles, il accueille la crème des artistes professionnels, qui acceptent de se produire gratuitement, sont logés chez l’habitant et sont nourris par les commerçants de Cabourg, afin de lever le plus de fonds possible.

Infos et modalités de réservation à venir. .

Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Les Théâtrales

After the success of the first four editions, Les Théâtrales de Cabourg will welcome 4 theatrical nuggets from May 7 to 9, 2026.

German : Les Théâtrales

Nach dem Erfolg der ersten vier Ausgaben werden die Théâtrales de Cabourg vom 7. bis 9. Mai 2026 vier Theaternuggets begrüßen.

Italiano :

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, Les Théâtrales de Cabourg accoglieranno 4 pepite teatrali dal 7 al 9 maggio 2026.

Espanol :

Tras el éxito de las cuatro primeras ediciones, Les Théâtrales de Cabourg acogerán 4 pepitas teatrales del 7 al 9 de mayo de 2026.

L’événement Les Théâtrales Cabourg a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Cabourg