Cabourg à la Belle Époque Cabourg

Cabourg à la Belle Époque

Plongez dans l’atmosphère envoûtante de la Belle Époque à Cabourg !

Le temps d’un weekend, la ville se transforme et vous invite à revivre l’élégance et la magie de cette époque mythique. Du Garden Tennis aux Jardins du Casino, du Grand-Hôtel à la Villa du Temps retrouvé en passant par la Promenade Marcel Proust, découvrez le début du XXème siècle comme si vous y étiez !

L’occasion de vivre un voyage dans le passé et se laisser transporter par l’ambiance festive et colorée de la Belle Époque.

Programme complet à venir. .

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie

English : Cabourg à la Belle Époque

Immerse yourself in the enchanting atmosphere of the Belle Époque in Cabourg!

For a weekend, the town transforms itself and invites you to relive the elegance and magic of this legendary era.

