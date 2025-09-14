Saison Culturelle Mademoiselle Gabrielle Chanel La Sall’in Cabourg

Saison Culturelle Mademoiselle Gabrielle Chanel

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Spectacle musical Mademoiselle Gabrielle Chanel

Chanel nous invite à un parcours dans son histoire, qui se confond à l’histoire de la France du 20ème siècle, et en suscite une partie de son éclat international. Elle a tout inventé de la femme d’aujourd’hui la liberté de mouvement, la simplicité dans l’élégance, l’insolence, l’art d’être soi-même.

C’est ce destin exceptionnel que Mademoiselle Gabrielle Chanel retrace, mettant en scène et en musique trente personnages, interprétés par cinq comédiens-chanteurs. Avec eux, le spectacle traverse la Belle Epoque, les années folles, deux guerres mondiales, les années yé-yé… Et nous invite à comprendre comment une orpheline issue d’un milieu modeste, à la personnalité et au talent rare, a pu devenir le symbole du style et de la haute couture dans le monde entier.

En partenariat avec ICI NORMANDIE.

Durée 1h20. .

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Saison Culturelle Mademoiselle Gabrielle Chanel

Chanel invites us on a journey through its history, which is intertwined with the history of 20th-century France, and gives rise to some of its international brilliance. She invented everything about today?s woman: freedom of movement, simplicity of elegance, insolence…

German : Saison Culturelle Mademoiselle Gabrielle Chanel

Chanel lädt uns auf eine Reise durch ihre Geschichte ein, die sich mit der Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert vermischt und einen Teil ihres internationalen Glanzes hervorruft. Sie hat alles erfunden, was die Frau von heute ausmacht: Bewegungsfreiheit, schlichte Eleganz, Frechheit…

Italiano :

Chanel ci invita a un viaggio attraverso la sua storia, che si intreccia con quella della Francia del XX secolo e le conferisce un certo lustro internazionale. Ha inventato tutto ciò che riguarda la donna di oggi: libertà di movimento, eleganza semplice, insolenza…

Espanol :

Chanel nos invita a un viaje a través de su historia, que se entrelaza con la historia de la Francia del siglo XX y le confiere parte de su brillo internacional. Ella inventó todo lo que caracteriza a la mujer actual: la libertad de movimiento, la elegancia sencilla, la insolencia…

