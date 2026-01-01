Don du sang Salle des fêtes Cabourg
Don du sang Salle des fêtes Cabourg mardi 27 janvier 2026.
Don du sang
Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-01-27 15:30:00
fin : 2026-01-27 19:00:00
Date(s) :
2026-01-27
Rendez-vous à la salle des fêtes pour le don du sang. Inscription en ligne.
Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie
English : Don du sang
Donate blood at the Salle des Fêtes. Online registration.
L’événement Don du sang Cabourg a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Cabourg