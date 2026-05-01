La Tournée des plages Poste de secours n°5 Cabourg

Cabourg

La Tournée des plages

Poste de secours n°5 Cap Cabourg Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La tournée des plages vous accueille pour plusieurs jours d’animations et de sport ! Pour un avant-goût estival, dans un cadre convivial, découvrez ou redécouvrez la pratique du volley-ball sur la plage de Cap Cabourg.

La tournée des plages vous accueille pour trois jours d’animations gratuites et de sport ! Pour un avant-goût estival, dans un cadre convivial, découvrez ou redécouvrez la pratique du volley-ball sur la plage de Cap Cabourg.

Au programme

– Défi volley une occasion de tester sa détente en tentant de se rapprocher des performances des joueuses et joueurs de l’Équipe de France

– Jeu du tri un défi d’adresse pour viser la bonne poubelle

– Quiz thématiques des questions autour du volley, de l’environnement et de la biodiversité pour apprendre de manière ludique

– Tableau d’idées pour la planète un espace collaboratif dédié au partage de gestes concrets à adopter au quotidien

– Zone de détente des transats, des jeux en bois et un coin lecture consacré à l’écologie pour une pause agréable

– Tirage au sort avec la possibilité de remporter un maillot de l’Équipe de France

– Vélo-smoothie une expérience originale où quelques coups de pédale permettent de préparer un smoothie personnalisé .

Poste de secours n°5 Cap Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : La Tournée des plages

The beach tour welcomes you for several days of entertainment and sport! For a taste of summer in a friendly setting, discover or rediscover volleyball on the Cap Cabourg beach.

L’événement La Tournée des plages Cabourg a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cabourg