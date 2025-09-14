Saison Culturelle Je m’appelle Georges La Sall’in Cabourg

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

2026-05-16

Parce qu’un prénom, c’est important ! La nouvelle comédie de Gilles Dyrek, mise en scène par Éric Bu.

Un beau matin, Georges découvre que toutes les résidences autour de chez lui portent les prénoms de ses ex-compagnes Villa Christine, Villa Adriana, Villa Clémentine… À peine cherche-t-il à éclaircir ce mystère qu’une nouvelle construction s’annonce Villa Emilie .

Serait-ce un présage ? Le prénom de son prochain amour ? Je m’appelle Georges… et vous ? Une comédie romantique au rythme effrené !

En partenariat avec ICI NORMANDIE.

Durée 1h30, à partir de 12 ans. .

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Saison Culturelle Je m’appelle Georges

Because a first name is important! Gilles Dyrek’s new comedy, directed by Éric Bu.

One morning, Georges discovers that all the residences around his home bear the first names of his ex-girlfriends: Villa Christine, Villa Adriana, Villa Clémentine?

German : Saison Culturelle Je m’appelle Georges

Weil ein Vorname wichtig ist! Die neue Komödie von Gilles Dyrek, inszeniert von Éric Bu.

Eines Morgens entdeckt Georges, dass alle Wohnanlagen in seiner Umgebung die Vornamen seiner Ex-Partnerinnen tragen: Villa Christine, Villa Adriana, Villa Clémentine?

Italiano :

Perché il nome di battesimo è importante! La nuova commedia di Gilles Dyrek, diretta da Éric Bu.

Una mattina, Georges scopre che tutte le residenze intorno a casa sua portano il nome delle sue ex mogli: Villa Christine, Villa Adriana, Villa Clémentine?

Espanol :

¡Porque el nombre de pila es importante! La nueva comedia de Gilles Dyrek, dirigida por Éric Bu.

Una mañana, Georges descubre que todas las residencias que rodean su casa llevan el nombre de sus ex mujeres: Villa Christine, Villa Adriana, Villa Clémentine..

