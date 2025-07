Festival Cabourg Mon Amour Cabourg

Festival Cabourg Mon Amour Cabourg jeudi 18 juin 2026.

Festival Cabourg Mon Amour

Cap Cabourg Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-18

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-18

Pendant trois journées et soirées, venez admirer le soleil couchant au rythme des basses des scènes disposées sur le côté Est de la plage de Cabourg.

Un endroit idyllique, une programmation variée, tendance et originale alimentée par de nombreux artistes à découvrir. C’est Le rendez-vous des amis, des jeunes et des moins jeunes autour d’une même envie découvrir, admirer et s’amuser.

Programmation à venir sur cabourgmonamour.fr. Billetterie en ligne déjà ouverte.

Cap Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie contact@cabourgmonamour.fr

English : Festival Cabourg Mon Amour

For three days and evenings, come and admire the setting sun to the rhythm of the bass of the stages set up on the east side of the beach of Cabourg!

An idyllic place, a varied, trendy and original program fed by many artists to discover. It’s THE meeting place for friends, THE meeting place for young and not so young around the same desire: to discover, admire and have fun.

Program soon available on the festival website. Ticketing on line.

German : Festival Cabourg Mon Amour

Das Festival feiert sein 10-jähriges Bestehen! Drei Tage und Abende lang können Sie den Sonnenuntergang zu den Rhythmen der Bässe auf den Bühnen bewundern, die an der Ostseite des Strandes von Cabourg aufgestellt sind!

Ein idyllischer Ort, ein abwechslungsreiches, trendiges und originelles Programm, das von zahlreichen Künstlern gespeist wird, die es zu entdecken gilt. Es ist DER Treffpunkt für Freunde, DER Treffpunkt für Jung und Alt mit demselben Ziel: entdecken, bewundern und sich amüsieren.

Programm demnächst auf der Website des Festivals verfügbar. Online-Tickets.

Italiano :

Per tre giorni e tre sere, venite a vedere il tramonto al ritmo dei bassi dai palchi allestiti sul lato est della spiaggia di Cabourg.

È un luogo idilliaco, con un programma vario, trendy e originale, con una serie di artisti tutti da scoprire. È un luogo di incontro per amici, giovani e meno giovani, tutti con lo stesso obiettivo: scoprire, ammirare e divertirsi.

Programma in arrivo su cabourgmonamour.fr. Biglietteria online già aperta.

Espanol :

Durante tres días y tres noches, venga a ver cómo se pone el sol al ritmo de los bajos desde los escenarios instalados en el lado este de la playa de Cabourg.

Es un lugar idílico, con un programa variado, moderno y original en el que se dan cita numerosos artistas por descubrir. Es un lugar de encuentro para amigos, jóvenes y mayores, todos con el mismo objetivo: descubrir, admirar y divertirse.

Programa disponible en cabourgmonamour.fr. Ya está abierta la venta de entradas en línea.

L’événement Festival Cabourg Mon Amour Cabourg a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge