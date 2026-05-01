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Brocante de Chermizy-Ailles Chermizy-Ailles

Brocante de Chermizy-Ailles Chermizy-Ailles dimanche 24 mai 2026.

Ville : 02860 Chermizy-Ailles

Département : Aisne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Chermizy-Ailles

Brocante de Chermizy-Ailles

Chermizy-Ailles Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

A 8 min du Center Parcs !
Brocante organisée par l’association Loisir Association Chermizy
50-100 exposants restauration et buvette

RV Place de la Mairie de 6h à 18h !   .

Chermizy-Ailles 02860 Aisne Hauts-de-France +33 7 85 59 27 85 

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English :

8 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante de Chermizy-Ailles Chermizy-Ailles a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Pays de Laon

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