Brocante de Chermizy-Ailles Chermizy-Ailles
Brocante de Chermizy-Ailles Chermizy-Ailles dimanche 24 mai 2026.
Chermizy-Ailles
Brocante de Chermizy-Ailles
Chermizy-Ailles Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
A 8 min du Center Parcs !
Brocante organisée par l’association Loisir Association Chermizy
50-100 exposants restauration et buvette
RV Place de la Mairie de 6h à 18h ! .
Chermizy-Ailles 02860 Aisne Hauts-de-France +33 7 85 59 27 85
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English :
8 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante de Chermizy-Ailles Chermizy-Ailles a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Pays de Laon