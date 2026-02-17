Sortie nature à Chermizy-Ailles Les orchidées, fines stratèges !

Chermizy-Ailles Aisne

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

2026-06-07

Au cours d’une sortie sur les communaux de Chermizy-Ailles, découvrez le lien entre orchidées et pollinisateurs !

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) en partenariat avec la Communauté de communes du Chemin des Dames…

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 9h30)…

Chermizy-Ailles 02860 Aisne Hauts-de-France

English :

Discover the link between orchids and pollinators during an outing on the Chermizy-Ailles communal land!

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN) in partnership with the Communauté de communes du Chemin des Dames…

Meeting point to be communicated upon registration (outing starts at 9:30am)…

